На заседании СНБО 4 июня рассмотрят восемь вопросов, среди них – углубление сотрудничества с НАТО
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В повестке дня восемь вопросов, подготовленных секретарем СНБО Алексеем Даниловым, президент Украины Владимир Зеленский утвердил ее.
Весь перечень вопросов в аппарате Совета нацбезопасности не раскрывают, сообщили лишь, что “среди прочего, планируется обсудить вопросы углубления сотрудничества с НАТО, заслушать отчеты о выполнении решений СНБО”.
Нардеп от “Слуги народа” Ирина Верещук сообщала, что в повестке дня также “вопросы с махинациями с землей в прошлые годы”.
Кроме того, ранее в Офисе президента и в СНБО сообщали, что в ближайшее время пройдет заседание, которое Зеленский поручил подготовить по результатам совещания о ситуации с безопасностью на административной границе с временно оккупированным Крымом, а также в Херсонской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Донецкой областях.
Контекст:
Заседания Совета нацбезопасности собирают планово раз в две недели или в месяц по пятницам.
Зеленский заявлял 19 марта, что семь недель подряд гордится результатами “мощного органа – СНБО”. 2 апреля он назвал дни, когда собирается совет, “черными пятницами”.
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
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