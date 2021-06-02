 

На заседании СНБО 4 июня рассмотрят восемь вопросов, среди них – углубление сотрудничества с НАТО

02.06.2021, 20:08, Новости дня
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В повестке дня восемь вопросов, подготовленных секретарем СНБО Алексеем Даниловым, президент Украины Владимир Зеленский утвердил ее. 

Весь перечень вопросов в аппарате Совета нацбезопасности не раскрывают, сообщили лишь, что “среди прочего, планируется обсудить вопросы углубления сотрудничества с НАТО, заслушать отчеты о выполнении решений СНБО”. 

Нардеп от “Слуги народа” Ирина Верещук сообщала, что в повестке дня также “вопросы с махинациями с землей в прошлые годы”. 

Кроме того, ранее в Офисе президента и в СНБО сообщали, что в ближайшее время пройдет заседание, которое Зеленский поручил подготовить по результатам совещания о ситуации с безопасностью на административной границе с временно оккупированным Крымом, а также в Херсонской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Донецкой областях.

Контекст:

Заседания Совета нацбезопасности собирают планово раз в две недели или в месяц по пятницам.

Зеленский заявлял 19 марта, что семь недель подряд гордится результатами “мощного органа – СНБО”. 2 апреля он назвал дни, когда собирается совет, “черными пятницами”.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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