Костюк: Домашние роды были, есть и будут. Но несмотря на место родов, мать должна пройти все обследования, а малыш – вакцинацию и скрининги

Домашние роды, или роды дома… Это что? Необходимость? Прихоть? Дань моде?!

Сначала давайте разберемся в понятиях. Существует, по крайней мере, две большие группы тех, кто рожает дома:

1. Это сознательные сторонники такого способа рождения: те, кто не верит официальный медицине или исповедует определенные религиозные верования, или придерживается каких-то течений. Но они все занимаются собственным здоровьем и состоянием ребенка и, как правило, посещают врача и обследуются.

2. Это те, кто при определенных обстоятельствах не успел в больницу (форс-мажорные обстоятельства, связанные с погодой, доступом к медицине или внезапными стремительными родами), а также женщины, которые не состояли на учете и небрежно относятся к собственному здоровью.

Мы будем говорить о первой группе, потому что на других повлиять особо нельзя. И будем использовать термин – запланированные домашние роды.

В течение последних 10 лет распространенность запланированного домашнего рождения составляла:

в Швеции – 0,1%;

в Австралии – 0,4%;

в Японии – 1,1%;

в Канаде – 1,2%;

в Англии – 2,1%;

в Новой Зеландии – 3,3%;

в Нидерландах – 13%. Доля домашних родов постоянно снижается, примерно на 1 процентный пункт в год от 75% в 1953 – до 13%;

в Соединенных Штатах в 2019 году около 1%, хотя планировалось 10%. Это самый высокий уровень рождаемости дома. Среди некоторых групп населения США в 2017 году этот показатель составил 12,7%.

Женщины, которые планируют рождения дома, должны быть проинформированы о своих рисках и выгодах, основанных на последних доказательствах.

Хотя домашнее рождения связано с меньшим количеством материнских интервенций, по сравнению с рождением в больнице, это также связано с более чем вдвое повышенным риском перинатальной смерти (одна–два на 1000) и трехкратным риском неонатальной травмы или серьезной неврологической дисфункции (0,4–0,6 на 1000).

Условия для обеспечения адекватного рождения дома включают: наличие сертифицированной медсестры-акушерки, сертифицированной акушерки с соответствующим образованием и лицензией, доступ к быстрой консультативной помощи, доступ к безопасной и своевременной транспортировке в больницу

Согласно данным CDC о рождении/смертности новорожденных с 2006 по 2009 годы, наблюдается повышение общего риска смертности среди младенцев, рожденных дома (1,26 против 0,32 на 1000).

Частота интранатальной гибели плода – 1,3 на1000 родившихся, частота ранней неонатальной смерти (после исключения врожденных аномалий) – 0,41 на 1000, а частота поздней неонатальной смерти – 0,35 на 1000 родившихся живыми до 27 дней.

Повышение частоты неонатальных судорог (1,3 против 0,4 на 1000 родившихся, 95% CI 1,36–9,5) и дыхательная поддержка (3,8 против 3,3 на 1000 родившихся, 95% CI 1,14–1,62).

Риск неблагоприятного неонатального результата был выше при первых родах по сравнению с теми, кто рожал повторно, а также у рожденных путем кесарево сечения и если срок беременности превышал 41 неделю.

Кто чаще рождает не в больнице?

По данным CDC, в 2013 году внегоспитальные роды составляли 1,4% от общего количества родов (свыше 56 тыс.) – последние данные.

Среди них: 64,4% (36 080) были родами дома, 30,2% – в специализированных родильных центрах. Это самый высокий уровень рождаемости дома, который наблюдался в США с 1989 года, когда начали регистрировать рождения дома. Уровень домашних рождений стабильно рос с 2004 года.

Дома рожают чаще белые матери в возрасте от 35 лет.

Согласно данным CDC, существуют значительные различия между расой и этнической принадлежности матерей, которые выбирают домашние роды.

Примерно половина домашних родов приходится на матерей, рожавших в третий раз или позже.

Около 84% женщин, рожавших дома, находящиеся в браке.

В Соединенных Штатах интранальная (1,3 на 1000) и неонатальная (0,76 на 1000) смертность у женщин с низким перинатальным риском в случае домашних родов является частой, по сравнению с такими же показателями в этой же категории женщин, которые рожали в больнице (0,4 на 1000 и 0,17 на 1000 соответственно) – выводы более раннего метаанализа.

Запланированные домашние роды. США. Последствия для новорожденных.

Дополнительные данные по США показывают, что домашнее рождения ассоциировано с внутриутробной смертностью (13,5 на 1000) и неонатальной смертностью (от 9,2 на 1000).

При домашнем рождении в США, ограничены сроком беременности демонстрируют низкую оценку по шкале Апгар на 5 мин (<7, <4, и 0), высокую частоту перинатальной смертности и неонатальные судороги, хотя абсолютные риски остаются низкими.

Великобритания.

Оценивались: мертворождения, ранняя неонатальная смертность, неонатальная энцефалопатия, синдром аспирации мекония, травма плечевого сплетения и переломы плечевой кости или ключицы. Было только 250 подобных событий, что дает общую частоту 4,3 на 1000 рождений.

Те, кто рожал впервые, имели больше шансов к переводу в больницу по сравнению с повторными родами (4,4% против 9,2%) и в них чаще наблюдались осложнения (0,93 против 0,53%).

У женщин, рожавших повторно, результаты были подобными тем, которые рожали в больнице.

Рождения дома сопровождались низкой частотой эпидуральной анестезии (8,3% против 30,7%), кесарева сечения (2,8% против 11,1%)

Австралия.

Не было статистической разницы в частоте оценок по шкале Апгар <7 на пятой минуте и использования специализированного наблюдения за младенцами, родившимися живыми, от запланированных домашних и больничных родов.

Младенцы, родившиеся дома, в два раза чаще получат специализированную неонатальную помощь, чем младенцы от запланированных родов.

За исключением врожденных аномалий, не было статистической разницы в перинатовой смертности между запланированными домашними и запланированными больничными родами (4,5 против 6,7 на 1000 родившихся, р = 0,46).

Одна треть смертей (три из девяти) в случае домашних родов были связаны с асфиксией в родах, по сравнению с 3,6% родов в больнице.

В цивилизованных странах с высоким уровнем оказания медицинской помощи частота запланированных домашних родов стремительно падает. Традиционно высоким этот показатель сохраняется только в религиозных общинах.

Почему? На первый план все же выходят экономические причины. Такие роды очень неохотно, а в некоторых странах вообще не поддерживаются страховыми кампаниями, потому что считаются потенциально опасными, особенно для ребенка. И врачи, и акушерки не желают принимать в них участия из-за высокого риска осложнений и страха потерять лицензию…

Резюме.

1. Домашние роды были, есть и будут. Это один из самых желанных путей рождения ребенка.

2. Цель – создать все условия для обеспечения рождения здорового ребенка и сохранения здоровья матери.

3. Роды дома сочетаются с многочисленными рисками как для матери, так и для ребенка.

4. Четко определить группу риска: выявить тех, кто не должен рожать дома и обеспечить условия (квалифицированная акушерка, неонатальное сопровождение).

5. Несмотря на место родов, мать должна пройти все необходимые обследования и получить профилактические процедуры, а ее малыш – вакцинацию и скрининги.

Источник: “ГОРДОН”

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