В Тегеране произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе
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На нефтеперерабатывающем заводе в Тегеране вспыхнул крупный пожар, видео публикуют местные СМИ.
«Пожар произошёл на одной из аварийных линий НПЗ Тегерана», – цитирует сообщение иранского информагентства Mehr Regnum.
Уточняется, что к месту происшествию направляются пожарные машины и транспорт службы «Скорой помощи». Сообщений о пострадавших или погибших не поступало.
Ранее сообщалось, что на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в провинции Хузестан на юго- западе Ирана произошел пожар.
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