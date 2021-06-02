 

В Тегеране произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе

02.06.2021, 19:50, Новости дня
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На нефтеперерабатывающем заводе в Тегеране вспыхнул крупный пожар, видео публикуют местные СМИ.

«Пожар произошёл на одной из аварийных линий НПЗ Тегерана», – цитирует сообщение иранского информагентства Mehr Regnum.

Уточняется, что к месту происшествию направляются пожарные машины и транспорт службы «Скорой помощи». Сообщений о пострадавших или погибших не поступало.

Ранее сообщалось, что на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в провинции Хузестан на юго- западе Ирана произошел пожар.



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