 

В Москве сотрудники ДПС задержали уклонявшегося от армии блогера-гонщика

02.06.2021, 18:50, Новости дня
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Сотрудники ДПС задержали в Москве автомобиль за неправильную тонировку, на пассажирском сиденье находился устраивающий гонки на улицах столицы блогер Гоша Ерохин, который был передан в военкомат как уклонист, сообщил источник в правоохранительных органах.

«За рулем «блогер» не был, он сидел на пассажирском сиденье, и на него не составлялись сотрудниками полиции административные материалы. Он числится как уклонист, его передали сотрудникам военкомата», – сказал источник, уточнив, что машина не принадлежит блогеру, передает РИА «Новости».

В пресс-службе столичного главка полиции подтвердили факт остановки водителя из-за нарушения правил тонировки. При этом других подробностей в ведомстве не сообщили.

В Instagram блогера Ерохина размещены видео с «дрифтом», гонками и опасной ездой на улицах Москвы.

Ранее в Санкт-Петербурге водитель на ярко-желтом Porsche устроил «гонки» по центру города, на пассажирском сидении оказался московский блогер Дмитрий Рудиков, известный в Сети как Диман из Батайска.



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