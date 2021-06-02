 

Шнуров высказал свое мнение о «Евровидении»

02.06.2021, 17:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Музыкант Сергей Шнуров заявил, что никогда не смотрел «Евровидение» и поэтому не может оценить итоги выступления певицы Манижи, которая заняла девятое место, представлять страну на конкурсе он также не хотел бы.

«Я не смотрел выступление Манижи на «Евровидении». Я «Евровидение» не смотрел вообще никогда, просто жалко времени. Зачем?» – сказал Шнуров на полях ПМЭФ-2021, отвечая на вопрос, как он может оценить итоги конкурса, передает РИА «Новости».

Он также отрицательно ответил на вопрос о желании представить Россию на конкурсе, добавив, что нашу страну он «представляет и без «Евровидения».

Кроме того, музыкант заявил, что не планирует регистрироваться в соцсети TikTok. «Я в TikTok, конечно, не пойду, я староват для этих игр. Мне популярность не нужна. Я от нее бегу», – заключил Шнуров.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.

Напомним, победителем Евровидения-2021 стала Италия, которую представляла рок-группа Mаneskin. Манижа с песней Russian Woman заняла девятое место.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.04 / “Слуга народа” в Раде осудила шествие в честь дивизии СС “Галичина” в Киеве

26.03 / Россия использует спутники для наблюдения за погодой в Арктике

28.06 / Еженедельная программа Вести.net от 28 июня 2020 года

29.12 / Жванецкий, Виктюк, Гафт, Джигарханян, Марадона, Коннери, Дуглас и другие знаменитости, умершие в 2020-м. Список

16.07 / Песков назвал Сафронова талантливым журналистом

04.08 / Ураган «Исаиас» обрушился на побережье штата Северная Каролина

19.01 / Еврокомиссия призвала отказаться от необязательных поездок внутри Евросоюза

30.06 / В Сети отреагировали на назначение Шнурова генеральным продюсером RTVI

29.07 / В Беларуси задержали политтехнолога Шклярова

25.09 / ФАС перевела сотрудников из групп риска на удаленку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика