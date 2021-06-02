Шнуров высказал свое мнение о «Евровидении»

Музыкант Сергей Шнуров заявил, что никогда не смотрел «Евровидение» и поэтому не может оценить итоги выступления певицы Манижи, которая заняла девятое место, представлять страну на конкурсе он также не хотел бы.

«Я не смотрел выступление Манижи на «Евровидении». Я «Евровидение» не смотрел вообще никогда, просто жалко времени. Зачем?» – сказал Шнуров на полях ПМЭФ-2021, отвечая на вопрос, как он может оценить итоги конкурса, передает РИА «Новости».

Он также отрицательно ответил на вопрос о желании представить Россию на конкурсе, добавив, что нашу страну он «представляет и без «Евровидения».

Кроме того, музыкант заявил, что не планирует регистрироваться в соцсети TikTok. «Я в TikTok, конечно, не пойду, я староват для этих игр. Мне популярность не нужна. Я от нее бегу», – заключил Шнуров.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.

Напомним, победителем Евровидения-2021 стала Италия, которую представляла рок-группа Mаneskin. Манижа с песней Russian Woman заняла девятое место.