В РФ представлен новый метод переработки старых автопокрышек

Новая технология позволит очистить свалки от старых автопокрышек. Процесс переработки шин, к тому же, отличается высокой экологической безопасностью.

Подробно о данной технологии повествует статья, опубликованная в журнале Journal of Environmental Chemical Engineering. Как сообщают представители группы российских ученых, которым принадлежат авторские права на данную технологию, старые шины можно использовать для производства полимерных материалов. Также они годятся как наполнитель для строительных материалов, для чего достаточно лишь провести измельчение.

Но самое главное, что разработка открывает перспективы для использования очень большого количества шин. Не исключено, что в будущем они даже будут названы ценным и дефицитным сырьем.