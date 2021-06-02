Ученые разработали метод снижения аппетита у обжор

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02.06.2021, 16:20, Новости дня
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Одной из причин ожирения является обычное переедание, отмечают ученые. Проблема в том, что на фоне низкой физической активности люди потребляют много калорийной пищи. Но, чем больше они едят, тем больший аппетит у них просыпается при первой е попытке отказаться от своего обжорства.

Ученые решили поработать с мозгом, чтобы создать в нем ложное ощущение сытости. В процессе исследований оказалось, что если заблокировать нейроны DA-VTA, отвечающие за выработку дофамина, от чувства голода практически невозможно будет избавиться.

Таким образом, найден метод уменьшить аппетит. Достаточно только активировать упомянутые нейроны. Эксперименты, разумеется, проводили пока только на лабораторных мышах.



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