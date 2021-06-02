 

Бывшев: “Я на “незалежной”, мать твою, спешил рубить бабло любой ценою, крича: “Я всех бандеровцев убью!” Соловьев доволен был бы мною”

02.06.2021, 16:14, Новости дня
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Рассказ русского наемника-фашиста.

“Я православный христианин, прихожанин Русской православной церкви Московского патриархата. И ездил я воевать по благословению одного священника. Нас, ополченцев, а потом уже военнослужащих народной милиции ДНР не раз благословляли православные священники на борьбу с бандеровской мразью”, – из письма мне орловского наемника-неонациста.

Поехал на Донбасс я воевать,
Поскольку мне невеста прошептала:
“К тебе я лягу, Пашенька, в кровать.
Но только 20 тысяч в месяц – мало”.

И я на “незалежной”, мать твою,
Спешил рубить бабло любой ценою,
Крича: “Я всех бандеровцев убью!”
(В. Соловьев доволен был бы мною).

Благословил наш батюшка отряд.
Кто нам не мил, мы всех возьмем за яйца.
Плевать, о нас вокруг что говорят.
За нами Кремль – нам нечего бояться.

Я в “салоедах” понаделал дыр.
(Жалеть хохлов какого буду х…я?)
Хвала тебе, великий “русский мир”!
Теперь с Наташей трахаться могу я.

Источник: “ГОРДОН”

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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