Бывшев: “Я на “незалежной”, мать твою, спешил рубить бабло любой ценою, крича: “Я всех бандеровцев убью!” Соловьев доволен был бы мною”
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Рассказ русского наемника-фашиста.
“Я православный христианин, прихожанин Русской православной церкви Московского патриархата. И ездил я воевать по благословению одного священника. Нас, ополченцев, а потом уже военнослужащих народной милиции ДНР не раз благословляли православные священники на борьбу с бандеровской мразью”, – из письма мне орловского наемника-неонациста.
Поехал на Донбасс я воевать,
Поскольку мне невеста прошептала:
“К тебе я лягу, Пашенька, в кровать.
Но только 20 тысяч в месяц – мало”.
И я на “незалежной”, мать твою,
Спешил рубить бабло любой ценою,
Крича: “Я всех бандеровцев убью!”
(В. Соловьев доволен был бы мною).
Благословил наш батюшка отряд.
Кто нам не мил, мы всех возьмем за яйца.
Плевать, о нас вокруг что говорят.
За нами Кремль – нам нечего бояться.
Я в “салоедах” понаделал дыр.
(Жалеть хохлов какого буду х…я?)
Хвала тебе, великий “русский мир”!
Теперь с Наташей трахаться могу я.
Источник: “ГОРДОН”
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