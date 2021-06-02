Бывшев: “Я на “незалежной”, мать твою, спешил рубить бабло любой ценою, крича: “Я всех бандеровцев убью!” Соловьев доволен был бы мною”

Рассказ русского наемника-фашиста.

“Я православный христианин, прихожанин Русской православной церкви Московского патриархата. И ездил я воевать по благословению одного священника. Нас, ополченцев, а потом уже военнослужащих народной милиции ДНР не раз благословляли православные священники на борьбу с бандеровской мразью”, – из письма мне орловского наемника-неонациста.

Поехал на Донбасс я воевать,

Поскольку мне невеста прошептала:

“К тебе я лягу, Пашенька, в кровать.

Но только 20 тысяч в месяц – мало”.

И я на “незалежной”, мать твою,

Спешил рубить бабло любой ценою,

Крича: “Я всех бандеровцев убью!”

(В. Соловьев доволен был бы мною).

Благословил наш батюшка отряд.

Кто нам не мил, мы всех возьмем за яйца.

Плевать, о нас вокруг что говорят.

За нами Кремль – нам нечего бояться.

Я в “салоедах” понаделал дыр.

(Жалеть хохлов какого буду х…я?)

Хвала тебе, великий “русский мир”!

Теперь с Наташей трахаться могу я.

Источник: “ГОРДОН”

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