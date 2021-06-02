 

Харьковчанин избавился от татуировки “Кернес жив” на лбу

02.06.2021, 16:14, Новости дня
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Ивашко не пояснил причин своего решения, добавил только комментарий: “Сдался”.

Татуировку он наколол накануне официального прощания с Кернесом – 22 декабря 2020 года.

“Мне приснился сон с Геннадием Адольфовичем, он мне сказал, чтобы я набил татуировку. Я пошел к другу и набил татуировку. Серьезно. Проснулся и понял, что нужно набить голову на голове”, – пояснял Ивашко в комментарии “1+1”.

Контекст:

61-летний Кернес был мэром Харькова с 2010 года. В 2020 году он снова выиграл выборы, набрав в первом туре 60,34%.

С середины сентября мэр лечился от последствий коронавирусной инфекции в берлинской клинике “Шарите”. Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда “прошила” пуля. С этим было связано тяжелое течение болезни.

17 декабря стало известно, что Кернес умер. В Харькове объявляли двухдневный траур.

Внеочередные выборы мэра Харькова пройдут 31 октября 2021 года. До избрания нового городского головы обязанности мэра временно исполняет секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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