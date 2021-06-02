Ветеран Майман: Кива начал дружить с хозяином спортклуба, через несколько месяцев того застрелили и теперь клуб возглавляет охранник Кивы

В опубликованном ролике Майман утверждает, что захватить клуб Кива решил еще в 2016 году, когда был заместителем начальника управления МВД в Донецкой области. Майман тогда работал в личной охране Кивы. По его словам, однажды в Мариуполе Кива “употребил слишком много кокаина”, его привезли в Киев и поселили в отеле “Дружба”.

“Он начал ходить заниматься в спортклуб, вошел в доверие к руководителю гостиницы, узнал обо всех проблемах гостиницы и спортклуба. Начал дружить с хозяином спортклуба, и через несколько месяцев хозяина застрелили на выезде с парковки, прямо на выходе из этого клуба”, – рассказал Майман.

Ветеран утверждает, что на место убийства первым приехал именно Кива, он тогда был уже начальником департамента МВД по борьбе с наркопреступностью. Майман заявил, что Кива мешал работе следователей, а потом захватил Kiev Sport Club. По его информации, нынешний нардеп от ОПЗЖ лично угрожал директору гостиницы подкинуть его сыну наркотики и посадить за это в тюрьму, если тот не перепишет клуб на фирму охранника Киевы.

“Из этого спортклуба теперь Кива делает свои заявления, обливает грязью патриотов, власть, президента нашей страны. И никто не задается вопросом, откуда у Кивы появился спортклуб в гостинице “Дружба”, – подчеркнул он. – Илья Кива находится там незаконно, подделав документы, подделав подписи, переписав имущество, которое принадлежит государству – профсоюзам Украины. Запугивает замглавы профсоюзов Владимира Саенко”.

Майман добавил, что в следующем посте покажет документы, которые доказывают рейдерский захват клуба.

“Этот человек не остановится ни перед чем. Чтобы обогатить себя и свою банду, он захватил гостиницу “Дружба”. Илюша, ты слишком много на себя взял. Ты предатель родины, а всех предателей ждет одна участь – тюрьма”, – подытожил Михаил Майман.

Контекст:

Майман заявил в своем Instagram об отъезде из Украины из-за давления правоохранителей, которые хотят получить от него показания мэра Киева Виталия Кличко.

22 января в ресторане “Моссо” на Крещатике у нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы возник конфликт с Майманом. На видео инцидента нардеп подошел к посетителю и попытался ударить его головой в лицо, тот ответил ударом кулаком в голову. Кива заявил, что в ресторане на него напал человек, который вел себя неадекватно и выкрикивал нецензурные слова.

22 января стало известно, что тогдашний генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка открыл уголовное производство в отношении народного депутата.

В комментарии изданию “ГОРДОН” Майман рассказал, что конфликт у него с Кивой был с 2015 года. Он якобы отказался жечь проходящие через блокпост на Донбассе машины, которые не платили Киве дань по 100 тыс. грн за проезд.

Экс-владельца Kiev Sport Club 45-летний Тараса Зиновенко убили 6 апреля 2016 года, неизвестный выпустил в него восемь пуль, когда тот выезжал с парковки, писала “КП в Украине”.

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