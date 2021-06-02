 

Возле Шри-Ланки затонуло судно с тоннами химикатов на борту. Ученые предупредили об экологической катастрофе

02.06.2021, 16:14, Новости дня
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Правительство приостановило вылов рыбы на 80-километровом участке береговой линии острова, сотни солдат отправили на очистку пляжей.

Зарегистрированный в Сингапуре MV X-Press Pearl перевозил 1486 контейнеров, в том числе 25 тонн азотной кислоты вместе с другими химикатами и косметикой. Он стоял на якоре у западного побережья Шри-Ланки, на борту 20 мая произошел пожар в результате взрыва.

Горящие контейнеры с химикатами упали в море с палубы корабля, пожарные тушили огонь две недели. Спасатели попытались отбуксировать судно, чтобы оно не тонуло. Через некоторое время буксировку остановили из-за того, что задняя часть судна ударилась о морское дно, объяснила Reuters официальный представитель ВМС капитан Индика де Силва

Если контейнеровоз полностью пойдет ко дну, в море выльются сотни тонн нефти из топливных баков. Это полностью опустошит морскую жизнь, сообщила радиостанция BBC. Ученые опасаются, что при таком сценарии произойдет экологическая катастрофа. Эколог Аджанта Перера сказала, что азотная кислота, нефть и другие опасные грузы уничтожат всю жизнь морского дна вблизи.

Власти Шри-Ланки называют ситуацию крупнейшим загрязнением пляжей в истории страны. По их информации, пожар на судне вспыхнул из-за утечки азотной кислоты, о которой экипаж знал еще 11 мая. Судно перевозило 25 тонн высококоррозионной кислоты. Ее используют при производстве удобрений и взрывчатых веществ, сообщила ВВС.

Сингапурская компания X-Press Shipping, владеющая судном подтвердила, что экипаж знал об утечке. Катар и Индия отказала команде судна покинуть его раньше, чем оно загорелось. 

Контекст:

Контейнеровоз MV X-Press Pearl покинул порт Хазира в Индии 15 мая. По данным Reuters, он направлялся в Сингапур через Коломбо, столицу Шри-Ланки.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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