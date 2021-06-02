Белоруссия получила второй транш госкредита от РФ

Минск получил получило средства второго транша госкредита РФ в сумме, эквивалентной 0,5 миллиарда долларов, сообщили в Министерстве финансов Белоруссии.

«В соответствии с соглашением между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о предоставлении правительству Республики Беларусь государственного финансового кредита… 2 июня 2021 года на счет министерства финансов поступили средства второго транша государственного финансового кредита в сумме, эквивалентной 0,5 миллиарда долларов», – цитирует сообщение РИА «Новости».

В декабре 2020 года Белоруссия получила первый транш государственного финансового кредита от России.

Напомним, глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщал, что РФ в этом году предоставит 1 млрд долларов, из которых 500 млн долларов за счет Евразийского фонда стабилизации и развития, 500 млн долларов – за счет межгоскредита. В следующем году – 500 млн долларов за счет межгоскредита. Министр отмечал, что большая часть кредита в 500 млн долларов для Белоруссии от ЕФСР пойдет на погашение долга в 330 млн перед российским Газпромом.