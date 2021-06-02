Путин напомнил о русской поговорке, призывая не экономить на медкомплексах

Организация мобильных медицинских комплексов требует затрат, однако делать все нужно сразу, потому что «скупой платит дважды», сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Он уточнил, как обстоят дела с дополнительным приобретением медицинских мобильных комплексов в 2021 году, передает РИА «Новости». Глава государства обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе Минпромторга Денису Мантурову.

«Не забывайте известную русскую пословицу: «Скупой платит дважды». Вот сейчас сделаете мобильныее пункты для вакцинации, а потом еще раз вернетесь к этой теме и будете производить медицинские мобильные комплексы, которые представляют собой более серьезное оборудование и дорогостоящее», – отметил Путин.

Он призвал делать сразу все, что нужно, чем потом несколько раз возвращаться к одной и той же теме и «нервировать Антона Германовича [Силуанова] и все министерство финансов».

«Лучше мобилизоваться сейчас, так как это получалось в 2020 году по некоторым направлениям, в связи с необходимостью борьбы с пандемией коронавируса, лучше сделать это сейчас, сделать комплексно, основательно и надолго», – заключил Путин.

Голикова отметила, что вопрос по приобретению в 2021 году медицинских комплексов обсуждался. «Минпромторг оценивал такие возможности, мы еще пока не дообсуждали эту тему до конца, с точки зрения, в первую очередь, возможности промышленности, потому что медицинские комплексы – это более серьезное оснащение, более серьезная комплектация, а мы не предполагали мобильные комплексы только для цели вакцинации, мы как раз предполагали более широкое использование и возможность использования этих мобильных комплексов в малонаселенных и сельских населенных пунктах. Это по сути мини-амбулатории, мини фельдшерско-акушерские пункты, которые должны работать по приезду в субъекты», – сказала вице-премьер.

Второй важный аспект, который сейчас прорабатывается с Минпромторгом, – «это не только возможность произвести, но и возможность своевременно скомплектовать этот медицинский комплекс, имея в виду, в первую очередь, российское оборудование, его использование и использование импортного оборудования только в случае, если оно отсутствует на российском рынке».

«Поэтому мы эту задачу перед собой поставили, мы вам ее дополнительно доложим, поскольку она более сложная, чем скорая медицинская помощь, где у нас уже есть опыт приобретения. И к моменту исполнения поручения вас проинформируем в окончательном виде», – ответила Голикова.

Ранее Путин заявил, что российская система здравоохранения оказалась устойчивой, гибкой и хорошо подготовленной, на распространение коронавируса отреагировала быстро.