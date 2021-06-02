 

Осужденный за убийство ребенка нижегородец потребовал его оправдать

02.06.2021, 15:56, Новости дня
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Житель Нижегородской области Дмитрий Синицын, осужденный за убийство девочки-подростка, тело которой до сих пор не найдено, обратился в апелляционный суд с просьбой оправдать его, сообщили в Четвертом апелляционном суде общей юрисдикции.

Пресс-секретарь Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции Екатерина Теребилова сообщила, что к ним «поступили две апелляционные жалобы от адвокатов Синицына и апелляционная жалоба от самого осужденного», в которых «просят отменить и вынести (осужденному) оправдательный приговор», передает РИА «Новости».

«Синицын и адвокаты ссылаются на то, что доказательства недостаточные», – добавила она.

Вместе с тем ним поступило апелляционное представление прокурора об ужесточении наказания до пожизненного.

«Судебное заседание назначено на 29 июня», – сказала Теребилова

Приговором суда от 20 апреля Синицыну было назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, из них девять лет он проведет в тюрьме.

Следствием и судом установлено, что вечером 1 августа 2018 года около деревни Горный Борок Кстовского района Нижегородской области Синицын напал на обочине дороги на проезжающую на велосипеде девочку и задушил ее в безлюдном месте. После он спрятал тело погибшей в неустановленном месте и скрылся.

Девочку на протяжении нескольких недель искали сотни добровольцев, сотрудники полиции, МЧС, СК, Росгвардии. Поиски возобновлялись и спустя год, и два года после пропажи ребенка, однако ее тело так и не нашли.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

По данным регионального СУ СК, было установлено, что к совершению убийства причастен ранее судимый житель Кстовского района, освободившийся условно-досрочно из мест лишения свободы всего за полтора месяца до ее безвестного исчезновения. 18 июля 2019 года был он задержан.

Подчеркивается, что причастность Синицына к преступлению подтверждается заключениями экспертов, сведениями о телефонных соединениях, показаниями свидетелей, специалистов и экспертов, протоколами осмотров и обысков, а также иными материалами уголовного дела.

Кроме того, ранее совершенные обвиняемым преступления имели сходные черты с делом пропавшей девочки.



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