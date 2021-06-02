Компания Intel выпустит новые процессоры на Computex 2021

Как сообщили представители компании Intel, вскоре линейка новых чипов пополнится еще двумя новыми моделями процессоров. Устройства, по словам разработчиков, предназначаются для персональных компьютеров. Чипы на Computex 2021 выйдут под названием Intel 5G Solution 5000.

Как информируют источники, разработка новых версий процессоров велась с привлечением специалистов из компаний MediaTek и Fibocom.

Процессоры позволят обеспечить прекрасную совместимость с другой электронной начинкой и обеспечат отличную работу компьютеров, обещают специалисты компании-производителя. Например, тактовая частота, в данном случае, достигнет 5 ГГц. Причем, это не просто задекларированный, а реальный показатель.