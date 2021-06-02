 

Пальмы, флагшток и футбольные ворота. Саакашвили показал, как выглядит его дом и виноградник в Грузии

02.06.2021, 14:18, Новости дня
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На придомовый территории у экс-президента Грузии растут пальмы, а рядом с домом на флагштоке висит грузинский флаг. С противоположный стороны на вымощенной песком небольшой площадке установлены футбольные ворота без сетки.

“Мой дом и виноградник в Грузии сегодня”, – подписал он ролик, продублировав эту подпись на украинском и грузинском языках.

https://www.facebook.com/100044568183561/videos/490365642187557/

Контекст:

Саакашвили в 2004–2013 годах занимал пост президента Грузии. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Сам Саакашвили уголовные дела называл политически мотивированными.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

С июня 2020 года Саакашвили находится на должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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