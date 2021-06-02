 

В Баку заявили о проникновении армянских военных на территорию Азербайджана

02.06.2021, 13:36, Новости дня
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Минобороны Азербайджана заявило, что на территорию страны вновь проникли более 40 военнослужащих Армении.

«Накануне, 1 июня, около 20.00 около 40 армянских военнослужащих проникли на территорию Азербайджана в направлении села Армудлу Кельбеджарского района», – передает сообщение ведомства «Sputnik Азербайджан».

До этого Армения сообщала, что 12 мая азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков Сюникской области и на три с половиной километра проникли вглубь территории Армении.

ОДКБ заявляла, что в случае обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана примет необходимые меры.



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