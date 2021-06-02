Дегтярев уговорил ЦБ оставить Хабаровск на купюре в 5 тыс. рублей

Банкноты номиналом 5 тыс. рублей с изображением Хабаровска предполагается печатать до 2035 года, сообщил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

«Удалось договориться, что минимум 10-15 лет банкноты с изображением видов нашего любимого города сохранятся в обращении. Их будут выпускать наравне с новыми купюрами в 5 тыс. с видами Екатеринбурга», – написал Дегтярев в Instagram.

По его словам, договоренность об этом была заключена 1 июня на встрече с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной в Москве.

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Публикация от Михаил Дегтярёв (@degtyarev_info)

Банк РФ 23 марта объявил о планах модернизировать банкнотный ряд к 2025 году, чтобы «подтянуть их защитный комплекс и усовершенствовать дизайн». В частности, на банкноте самого высокого номинала вместо Хабаровска будут изображены виды Екатеринбурга. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Банк РФ не советовался с Кремлем по поводу дизайна новых купюр.

Дегтярев попросил Банк РФ оставить изображение достопримечательностей Хабаровска на банкноте номиналом 5 тыс. рублей, поскольку они символизируют память предков-первопроходцев.