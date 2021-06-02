 

Директор Бюро экономической безопасности должен иметь большой опыт правоохранительной деятельности – Американо-украинский деловой совет

02.06.2021, 11:26, Новости дня
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“Создание БЭБ и передача ему полномочий по расследованию правонарушений, посягающих на функционирование экономики государства, от других правоохранительных органов является требованием международных партнеров Украины, в частности МВФ. Американо-украинский деловой совет (USUBC) выступает за прозрачный конкурс на должности БЭБ всех уровней и качественный отбор кандидатов. Мы категорически против дискриминации участников конкурса по какому-либо признаку”, – сказано в сообщении. 

В USUBC отметили, что Бюро экономической безопасности по закону должно выполнять прежде всего правоохранительную функцию.

“Поэтому, считаем, что его директор должен иметь большой опыт правоохранительной деятельности именно в сфере защиты экономической безопасности государства. Это позволит ему выполнять свои функции эффективно и в полном объеме”, – считают в организации.

Американо-украинский деловой совет сообщил, что работает с Офисом эффективного взаимодействия с бизнесом при Государственной фискальной службе Украины по этому вопросу.

“Создаваемый орган с самого начала своей работы потребует мощных аналитических, оперативных, процессуальных наработок. Все это сейчас есть у Государственной фискальной службы, и USUBC поддерживает передачу лучших практик от ГФС к БЭБ. Видим ГФС пока единственной службой, достижения которой способны существенно ускорить и облегчить начало работы Бюро экономической безопасности. Не разделяем опасения некоторых коллег об опасности перехода старых кадров в новую структуру”, – добавили в USUBC.

В заявлении Совет подчеркнул, что закон устанавливает особый порядок конкурсного отбора, назначения и увольнения директора Бюро экономической безопасности Украины, его заместителей, других работников, а также определяет исчерпывающий перечень оснований для прекращения их полномочий.

“Это создает равные возможности для участников конкурса по поводу работы в новом органе и позволяет конкурсной комиссии оценивать опыт и профессиональные качества каждого кандидата”, – подытожили в Американо-украинском деловом совете.

Контекст:

Закон о создании Бюро экономической безопасности был принят Верховной Радой во втором чтении и в целом 28 января. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон “О Бюро экономической безопасности Украины” 22 марта этого года. 

В законе говорится, что Бюро экономической безопасности Украины – это центральный орган государственной власти, правоохранительный орган, который должен выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики, создающие угрозу жизненно важным интересам Украины, а также предотвращать их совершение. Бюро получит соответствующие полномочия Службы безопасности Украины и налоговой милиции, говорили в Офисе президента Украины. 

В новом ведомстве будет работать 4 тыс. человек, его директора должны выбрать на открытом конкурсе. Он будет назначаться Кабмином по представлению премьер-министра.

Кабмин на заседании 12 мая принял постановление о создании Бюро экономической безопасности. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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