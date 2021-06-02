Совфед одобрил денонсацию Договора по открытому небу

Совет Федерации в ходе заседания в среду единогласно одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу.

Об этом информирует РИА «Новости».

Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя денонсацию документа, заявил, что РФ исчерпала все ресурсы для того, чтобы оставить США в Договоре по открытому небу, передает ТАСС.

«Мы приложили максимум усилий для того, чтобы удержать США в договоре, исчерпали все ресурсы для этого и поэтому считаем оптимальным и правильным решение денонсировать этот договор», – сказал замминистра.

31 мая комитет Совета Федерации по международным делам поддержал закон о денонсации Договора по открытому небу.

27 мая МИД подтвердили, что Вашингтон уведомил Москву, что не вернется в Договор по открытому небу. При этом Москва назвала решение США не возвращаться в ДОН политической ошибкой. В МИД заявили, что Россия выйдет из ДОН примерно в декабре, согласно процедурным нормам.

Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.