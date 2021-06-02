 

Чемезов приравнял совсем жесткие санкции против РФ к объявлению войны

02.06.2021, 10:42, Новости дня
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Россия должна быть готова к жестким санкциям Запада, которые по своей сути означали бы войну, сообщил глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

«Мягкими нынешние санкции точно нельзя назвать. Все возможное, чтобы усложнить жизнь, уже сделано. Совсем жесткие санкции – это, по сути, война. И к этому мы, естественно, должны быть готовы. Но думаю, что к этой войне не готовы американцы и европейцы. Европейцы в первую очередь», – сказал Чемезов в интервью РБК.

Он отметил, что у РФ и США небольшой объем торговли, «поэтому и зависимости никакой нет, за исключением каких-то отдельных моментов». Зато сильный взаимный интерес у РФ и Европы. Но Европа из-за санкций лишается возможности продавать в РФ свою продукцию, добавил Чемезов.

«Конечно, восторга по этому поводу у европейцев нет. Мы со своей стороны делаем все, чтобы уберечь партнерские связи от деградации», – подчеркнул он.

В декабре 2020 года министерство торговли США опубликовало список из 103 российских и китайских компаний и предприятий, связанных с вооруженными силами. Включение в список означает, что организации не смогут приобретать ряд товаров и технологий США. В список, в который Вашингтон включил 45 российских предприятия, вошли Рособоронэкспорт, Ростех, корпорация «МиГ», АО «Гражданские самолеты Сухого», «Туполев», ОАК и другие. 



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