 

Матвиенко навала неприкрытым нацизмом закон Зеленского о коренных народах Украины

02.06.2021, 10:42, Новости дня
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Внесенный украинским президентом Владимиром Зеленским в Верховную раду законопроект «О коренных народах Украины» является «циничным неприкрытыми нацизмом», сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Это не только культурный, языковой геноцид, это ещё и неприкрытая, насильственная украинизация всех национальностей и народов, проживающих на территории Украины. Предлагаю дать поручение комитету Совета Федерации по международным делам направить обращения во все международные организации с просьбой обратить внимание на такой циничный неприкрытый нацизм, который получает уродливое развитие на Украине», – передает РИА «Новости» слова Матвиенко на заседании Совфеда.

По словам Матвиенко, у РФ в данной ситуации особая роль, поскольку, помимо русских, на территории Украины проживают представители и других национальностей, в частности, белорусы, венгры, евреи, которые также пострадают в случае принятия такого закона.

«Конечно же, (необходимо) обратиться к странам, народы которых проживают на территории Украины. Нужно остановить то, что происходит там. Прошу использовать все международные площадки, в том числе ПАСЕ и МПС. Замалчивать не получится, спрятать голову в песок у них не получится. Это просто вызов международному сообществу», – убеждена спикер.

При этом она обратила внимание на отсутствие реакции на внесенный Зеленским законопроект со стороны международных и европейских структур.

«Посмотрите, какая тишина. Где Венецианская комиссия, где ПАСЕ, где европейские структуры, которые должны внимательно следить за соблюдением всех международных конвенций? Полная, абсолютная тишина», – возмутилась она.

Напомним, Зеленский внес в парламент проект закона «О коренных народах Украины», в перечне коренных народов отсутствует упоминание русских.

В документе отдельно внесены коренные народы Украины, которые сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Коренные народы имеют право на самоопределение на Украине, устанавливают свой политический статус в рамках конституции и законов Украины, свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие.

Законопроект дает право коренным народам Украины создавать свои учебные заведения и обучаться на языке соответствующего коренного народа, а также создавать свои СМИ, государство обязуется гарантировать защиту коренных народов Украины от актов геноцида и любых других притеснений.

Напомним, политолог Богдан Безпалько заявил, что закон о коренных народах Украины, который Зеленский внес в парламент с пометкой «неотложный», по сути еще больше унизит русских.



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