BMW объявила цены на новый электрический кроссовер BMW iX в России

Компания BMW объявила стоимость нового электрического кроссовера BMW iX.

Данный автомобиль является старшей версией ранее выпущенного электрокара. В настоящее время новинка получила единственную модификацию iX xDrive50, которая оценена в 8,5 миллионов рублей. Известно, что электрокар получил две силовые установки с общей мощностью 523 л.с. Запас хода электрокроссовера составляет 630 километров, а разгон до сотни занимает 4,6 секунд.

Инженеры ограничили предельную скорость на уровне 200 км в час. Новинка получит три модификации, отличающиеся отделкой салона и функционалом. Разработчики применили также увеличенные 21-дюймовые колесные диски. Остальные параметры модели пока остаются неизвестными.