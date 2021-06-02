В РФ зарегистрирован препарат для лечения пневмонии при COVID-19

Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало ингаляционный препарат «Лейтрагина» для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение COVID-19, сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

«25 мая ингаляционный лекарственный препарат «Лейтрагин», разработанный в Федеральном медико-биологическом агентстве, был зарегистрирован Министерством здравоохранения Российской Федерации. Новый препарат предназначен для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», – сообщается на сайте ФМБА.

В августе 2020 года ФМБА РФ запатентовало «сугубо отечественный препарат» для лечения коронавируса «Лейтрагин». Для создания «Лейтрагина» был взят препарат «Даларгин», который использовался для лечения язвы желудка, острого панкреатита и панкреонекроза. Наиболее эффективный способ применения новой лекарственной формы – ингаляция.