Предстоящий саммит Путина и Байдена в Женеве напоминает о холодной войне

В преддверии встречи Путина и Байдена Москва обещает подать «неприятные сигналы» Вашингтону, передаёт Fox News. Как отмечает телеканал, даже тот факт, что местом встречи лидеров РФ и США станет Женева, напоминает о временах холодной войны. Заявления главы Белого дома также не предвещают дружеского диалога.

Россия делает новое предупреждение Соединённым Штатам, после того как её замминистра иностранных дел заявил, что в ближайшие дни в адрес США будет ряд, цитирую, «неприятных сигналов» со стороны России. Эти слова прозвучали перед запланированным на следующий месяц саммитом президента Байдена с Владимиром Путиным в Женеве. Эми Келлогг следит за развитием событий из Италии. Здравствуйте, Эми! Что вы можете нам рассказать?

ЭМИ КЕЛЛОГГ, корреспондент Fox News: Здравствуйте, Алисия! О том, какими могут быть эти сюрпризы, у нас не так уж много информации. Но один аналитик, специализирующийся на России, рассказал мне, что даже место встречи — Женева — очень напоминает о временах холодной войны. Там Рейган встречался с Горбачёвым. Это самое нейтральное из всех нейтральных мест — откровенно говоря, там встречаются противники. Вот какое ощущение от этого саммита.

Холодная война формально закончилась, но продолжающееся расширение и активность НАТО… скажем прямо, само то, что НАТО по-прежнему существует, уже 20 лет является головной болью России. По-видимому, это и заставило Россию сегодня объявить о размещении дополнительных 20 воинских подразделений на западной границе к концу года. Генеральный секретарь НАТО продолжает призывать к диалогу.

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, генеральный секретарь НАТО: Несколько недель или пару месяцев назад был продлён договор СНВ-III, что очень важно для всех членов НАТО. Но мы будем и дальше пытаться собрать Совет РФ — НАТО, мы готовы вести переговоры с Россией, потому что мы считаем диалог важным, особенно в такие трудные времена.



ЭМИ КЕЛЛОГГ: Времена действительно трудные. Но не будем забывать: президент Байден заявил, что считает президента Путина убийцей и не планирует во время предстоящего саммита проявлять с ним мягкость по целому ряду вопросов, включая демократические ценности.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Через пару недель в Женеве я встречусь с президентом Путиным, и я дам ему понять, что мы не будем, не будем стоять в стороне и позволять ему нарушать эти права.



ЭМИ КЕЛЛОГГ: Что касается прав человека, первым пунктом вполне может быть новое требование освободить самого известного из лидеров российской оппозиции — Алексея Навального, который томится в исправительной колонии.

Упомянутый мной ранее аналитик, специалист по России, заявил, что, возможно, прошло время для настойчивых требований в вопросе прав человека. Возможно, теперь необходимо указать на то, какими будут последствия для России, если она продолжит идти по этому пути. Может быть, именно это сейчас и обдумывает команда Байдена. Алисия?



Вероятно, вы правы. Спасибо, Эми Келлогг, рада была вас видеть.

Дата выхода в эфир 31 мая 2021 года.