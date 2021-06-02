 

Суд взыскал с «ЛУКОЙЛа» 6 млн рублей за загрязнение земель в Коми

02.06.2021, 8:46, Новости дня
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Арбитражный суд Коми по иску Росприроднадзора взыскал с ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» почти 6 млн рублей ущерба, причиненного землям под Ухтой в результате загрязнения нефтесодержащей жидкостью, следует из материалов суда.

Суд установил, что 18 мая 2019 года в управление Росприроднадзора по Коми поступило сообщение о разливе нефтесодержащей жидкости в результате выдавливания прокладки фланцевого соединения скважины N6В на производственную площадку нефтешахты N3 НШПП «Яреганефть» «ЛУКОЙЛ-Коми» с частичным попаданием на прилегающую территорию, передает «Интерфакс».

Площадь загрязнения тогда оценили в 1639 квадртных метров. Общий размер вреда, причиненного землям, оценен почти в 6,4 млн рублей.

Компания не стала его возмещать, управление Росприроднадзора по Коми и Ненецкому автономному округу обратилось в суд.

Арбитражный суд зачел понесенные ответчиком затраты на проведение технической и биологической рекультивации земель в размере почти 477000 рублей. По итогам рассмотрения дела суд удовлетворил исковые требования частично, взыскав с «ЛУКОЙЛ-Коми» около 5,9 млн рублей.

12 мая режим ЧС был введен в Коми из-за радужной пленки на реке Колва.



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