Шнуров представил свою новую группу

Музыкант и экс-лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров презентовал свой новый проект – группу «Зоя» и ее первый альбом «Это жизнь».

«Поехали! Зоя!», – написал в Instagram Шнуров, который накануне удалил из своего аккаунта все публикации и ото всех отписался.

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Публикация от ЗОЯ (@shnurovs)

О участниках группы пока ничего неизвестно. По информации ряда СМИ, презентация нового проекта состоится 2 июня, на Петербургском экономическом форуме.

В трек-лист дебютного сборника «Зои» вошло 14 композиций, записанных в манере «Ленинграда», однако Шнуров больше не является их исполнителем.

В комментариях под постом у слушателей о новом проекте мнения разошлись.

«Слушая эту «Зою», я слышу Шнура. Это хороший ход – доносить свою музыку до людей чужим голосом, пусть даже женским и сексуальным в каких-то моментах. Молодец», «Что попало. Не зашло. Одна пошлость и мат», – высказались пользователи.

Напомним, Шнуров в мае 2019 года объявил о роспуске «Ленинграда». По его словам, группа полностью реализовала себя в России, а возможности развиваться за пределами страны нет из-за формата группы.