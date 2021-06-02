Климкин испугался слов Лукашенко об авиасообщении между Белоруссией и Крымом

Проработка вопроса открытия авиасообщения между Белоруссией и Крымом угрожает Киеву и Западу, сообщил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Обсуждение Лукашенко и Путиным авиарейсов из Белоруссии в оккупированный Крым неслучайно. Белорусский диктатор угрожает признанием Крыма, причем и нам, и Западу. Если он это сделает, он станет рабом Путина», – написал Климкин в Facebook.

Он добавил, что Украине следует «готовиться к де-факто поглощению Белоруссии Россией со всеми последствиями».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва прорабатывают вопрос об открытии авиарейсов в Крым из-за закрытия воздушного пространства для белорусских авиакомпаний.

Напомним, после инцидента с бортом Ryanair в Минске Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой.

Крым предложил Белоруссии открыть прямое авиасообщение, однако «Белавиа» отказалась выполнять рейсы на полуостров до «политического признания Крыма как части России». В Крыму подчеркнули, что согласие по этому вопросу сейчас важно в равной степени и для Крыма, и для Минска.