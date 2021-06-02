В Украине за сутки подтвердили 2 тыс. случаев COVID-19, выздоровевших в четыре раза больше

Госпитализировали за прошлые сутки 1262 человека, выздоровели – 9405. Умерло за последние 24 часа 158 пациентов с коронавирусом.

1 июня сделали почти 65 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию, больше всего новых случаев подтвердили в Киеве (473), Киевской (178), Харьковской (139), Запорожской (124) и Донецкой (112) областях.

За все время эпидемии в стране подтвердили 2 206 836 случаев заболевания COVID-19, выздоровело 2 062 572 пациента, летальных случаев – 50 857.

За сутки 31 мая в Украине подтвердили 2137 случаев инфицирования.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1865180203645076

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—