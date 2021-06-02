 

Матч России с Беларусью на Чемпионате мира по хоккею посетил один зритель

02.06.2021, 8:32, Новости дня
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Как отмечает издание, при разрешенной вместимости арены в 1 058 человек на игру пришел лишь один зритель, хотя продано было два билета. Билеты на матч стоили €110, а на трибуны могли попасть лишь жители Латвии, предъявившие специальный сертификат с прививкой от коронавируса.

Единственным зрителем на трибунах оказался житель Риги Андрей Михайлов. В интервью порталу он подтвердил, что был единственным посетителем. Также мужчина рассказал, что болел за Россию. Мужчина давно интересуется хоккеем и был на предыдущем чемпионате, проходящим в Риге.

Сам матч завершился победой России со счетом 6:0, отмечает телеканал “Матч”. Сборная РФ набрав 17 очков, вышла в плей-офф чемпионата мира с первого места в группе А. Также в четвертьфинал из этой группы прошли команды Швейцарии, Чехии и Словакии. Команда Белоруссии заняла последнее место, набрав 4 очка.

Контекст:

Чемпионат мира по хоккею должен был пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня в 2021 году. Однако в связи с политическим кризисом в Беларуси, последовавшим за выборами президента в августе прошлого года Латвия отказалась принимать чемпионат вместе с Беларусью.

Кроме того, ряд брендов отказались спонсировать чемпионат, если он пройдет в Беларуси. В итоге против них власти Беларуси ввели санкции.

18 января Международная федерация хоккея лишила Беларусь права на проведение матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года. Соревнование будет проходить только на территории Латвии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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