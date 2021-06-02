Обозреватель El País – европейские санкции против Белоруссии подтолкнут Минск в объятья Москвы

Европейские экономические санкции против Белоруссии, а также запрет на полёты европейских компаний через территорию страны без санкции в отношении России, приведут к последнему, чего бы хотели в ЕС — поспособствуют сближению Москвы и Минска, пишет журналист Вольфганг Мюнхау в El País. Мюнхау советует Германии пригрозить РФ остановкой проекта «Северный поток — 2», так как Кремль не пожертвует им ради «непопулярного диктатора» Александра Лукашенко.



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Никогда Европейский союз не был так разделён, как при общении с авторитарными лидерами, такими как председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президентом РФ Владимиром Путиным и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Тем не менее Белоруссия — относительно небольшая страна с сравнительно невысоким объёмом ВВП, а из всех авторитарных лидеров президент страны Александр Лукашенко «наименее умён». Всё это, теоретически, как пишет немецкий журналист Вольфганг Мюнхау в статье для El País, делает его менее опасным для ЕС.

Однако даже несмотря на это блоку будет чрезвычайно трудно выступить с правильной реакцией на вынужденную посадку в Минске рейса Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии.

Запрет на полёты европейских компаний через территорию страны Мюнхау называет «бессмысленным», так как оппозиционных политиков Белоруссии оно затрагивает в большей степени, нежели белорусского президента и его ближайшее окружение. При этом отказ РФ принять рейсы из ЕС, летящие в обход Белоруссии, указывает на то, что Москва и Минск решили выступить в качестве стратегических союзников. А состоявшаяся в субботу встреча Путина и Лукашенко лишь «укрепила их связь».

Кроме того, Европейский совет обратился к главе евродипломатии с просьбой составить список экономических санкций против Белоруссии. В частности, речь идёт о возможности расширения существующих торговых ограничений, а также о более жёсткой реакции — исключения страны из системы международных платежей SWIFT.

Тем не менее Мюнхау предупреждает, что эти меры могут толкнуть бывшую советскую республику в объятья Путина, если они не будут сопровождаться санкциями против России. На подобную мысль журналиста наталкивает тот факт, что РФ является главным торговым партнёром Белоруссии — российские поставки занимают в белорусском импорте 50%.

«Лукашенко, может быть, и не умён, но он знает, куда обратиться, когда возникают проблемы. Если ЕС введёт экономические санкции, его единственным выходом будет союз с Путиным и укрепление связей с Китаем», — пишет Мюнхау.

Однако это последнее, что нужно ЕС. Не говоря о том, что если ЕС слишком остро отреагирует на «провокацию» Лукашенко, Сувалкский коридор — участок польско-литовской границы, разделяющий Белоруссию и Калининградскую область — может стать источником геополитического конфликта.

Для того чтобы этого избежать, ЕС потребуется более широкая стратегия, отмечает Мюнхау. В частности, Германии необходимо дать понять России, что там готовы остановить проект «Северный поток — 2», если РФ станет вмешиваться в дела Белоруссии. По словам журналиста, Путин не пожертвует «возможностью сделать Европейский союз зависимым от российских энергоносителей ради защиты непопулярного диктатора».

Тем не менее именно здесь стратегия ЕС по сдерживанию Лукашенко может потерпеть неудачу, так как действия канцлера Германии Ангелы Меркель не соответствуют её словам. По мнению Мюнхау, главной целью внешней политики Германии является вовсе не европейская интеграция, сближение с Россией и Китаем.

Таким образом, существует вероятность, что единственным победителем в результате введения санкций против Белоруссии выйдет именно российский лидер, пишет Мюнхау в статье для El País. Так, подобные меры обеспечат сближение Минска и Москвы, притом что в отношениях РФ и ЕС ничего не изменится.