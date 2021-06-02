Американский учёный – если не изучить происхождение нынешнего коронавируса, то будут и COVID-26, и COVID-32

Американский учёный Питер Хотез в интервью NBC заявил, что сейчас крайне важно разобраться в источниках происхождения COVID-19, поскольку эту уже третья вспышка коронавируса в XXI веке. По его словам, если этого не сделать, то будут и COVID-26, и COVID-32.

Насколько важно знать источник происхождения COVID?

ПИТЕР ХОТЕЗ, соруководитель Центра разработки вакцин Детской больницы Техаса: Чак, это крайне важно, и вот почему. Для нас это уже третья крупная эпидемия/пандемия коронавируса в XXI веке. В 2002-2003 годах у нас был оригинальный SARS, который появился на юге Китая и добрался до Торонто в провинции Онтарио.

Затем был Ближневосточный респираторный синдром (MERS), который возник в 2012 году и спровоцировал ужасную эпидемию в Южной Корее в 2015 году.

А сейчас у нас третья вспышка. И мать-природа уже говорит нам, что произойдёт дальше. Будут и COVID-26, и COVID-32, если мы полностью не разберёмся в источниках происхождения COVID-19. И это крайне важно и необходимо. Меня тревожит то, что разведсообщество, по-моему, занимается этим вопросом уже полтора года. И не походит на то, что они не предпринимали никаких усилий. Лично я придерживаюсь такого мнения, что мы привлекли нашу разведку, насколько это возможно.

Но нам необходимо провести расследование по вспышке заболевания. Нам нужна команда учёных, эпидемиологов, вирусологов, специалистов по летучим мышам в провинции Хубэй на период от шести месяцев до года, которые бы полностью разобрались в происхождении COVID-19. Среди прочего, они бы занимались сбором образцов вируса и крови у домашних животных, летучих мышей, лабораторных животных. Те же действия должны быть предприняты в отношении людей, проживающих на эндемичной территории.

Не забывайте: есть указания на то, что всё могло начаться в провинции Хубэй ещё летом 2019 года. Издание South China Morning Post сообщало о том, что первый известный случай был зафиксирован в ноябре. Многое говорит о естественных источниках происхождения, однако также должны быть проведены опросы учёных и изучение лабораторных записей. Нам нужно это сделать. Это не только в национальных интересах Китая и Соединённых Штатов, но и в наших глобальных интересах.

Дата выхода в эфир 31 мая 2021 года.