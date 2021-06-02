В РФ запатентовали космическую систему дистанционного зондирования Земли

Российская частная компания «БАРЛ» получила патент на космическую систему дистанционного зондирования Земли, которая сможет практически в режиме реального времени распознавать типы поверхностей, возраст льда, выявлять суда с отключенным передатчиком сигналов системы AIS, следует из материалов Федерального института промышленной собственности.

«Изобретение относится к информационным космическим системам (КС) для комплексного мониторинга Земли», – передает ТАСС текст документа. Как уточняется в материалах, система будет включать как минимум один космический аппарат, наземный комплекс управления, комплекс приема и обработки изображений.

Комплекс приема и обработки изображений будет иметь встроенную электронную систему обработки с помощью нейросетей принятых снимков и сигналов системы AIS. «Использование нейросетевых технологий позволяет получать в масштабе времени, близком к реальному, продукты с тематической обработкой, такие как: комплексное представление радиолокационных и оптических снимков; автоматическое распознавание типов поверхностей, возраста льда, распознавание судов и выявление «темных» судов с отключенным передатчиком сигналов системы AIS», – говорится в материалах.

Космическая система может включать несколько космических аппаратов. Предполагается, что они будут оснащены радиолокатором, оптико-электронными камерами среднего разрешения видимого и инфракрасного диапазонов частот, приемником сигналов автоматической идентификации судов AIS, аппаратурой передачи информации.

Напомним, в марте 2020 года сообщалось, что холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Роскосмос) разрабатывает систему автоматической обработки данных дистанционного зондирования Земли.