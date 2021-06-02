 

Белорусский гостелеканал показал отрывок допроса Протасевича, журналист говорит там, что его подставили

02.06.2021, 7:34, Новости дня
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В нарезке появляется ролик с кадрами, вероятно, из допроса Протасевича.

“Я этого нигде не говорил, но как только я это сказал, я сразу оказался в Минске. Вот сразу”, – говорит он. На этом видео заканчивается.

Никаких других деталей относительно видео с журналистом в анонсе нет.

Контекст:

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил в Минске экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту судна не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

После проверки белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали экс-главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Сапега арестована, ее и Протасевича признали политзаключенными.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Правительство Литвы запретило с 25 мая все полеты через территорию Беларуси. Президенты Эстонии, Латвии и Литвы призвали ввести санкции против властей Беларуси и закрыть воздушное пространство над этой страной. МИД Литвы рекомендовал гражданам страны покинуть Беларусь. Экс-глава ведомства Линас Линкявичюс назвал Лукашенко “президентом ОМОН”, а его поступки – “безумными”.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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