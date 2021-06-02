Кравчук назвал США «самой сильной, демократической и авторитетной» страной

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что не видит причин для возражения стран «нормандского формата» против участия США.

По его мнению, «минский» и «нормаднский» форматы не работают, это «и есть главный вопрос, который смущает» Украину. Кравчук сообщил о необходимости «добиться решения конфликта, возвращения территорий, утраченных Украиной». По его мнению, указанные форматы сейчас не позволяют этого сделать, передает UNN.

«Я думаю, надо точно договориться с США, чтобы они заявили о том, что Соединенные Штаты Америки дают согласие принимать активное и непосредственное участие (независимо от того, на каком уровне) в формате, который имеет задачу решить вопрос кризиса, конфликта и войны на Донбассе и возвращения Украине ее территорий, в том числе Крыма, – это первое, что нужно сделать», – приводит его слова РИА «Новости».

Кравчук считает, что в случае соответствующего заявления со стороны Вашингтона, необходимо будет «обсудить этот вопрос в «нормандском формате» четырем», так как его следует решить консенсусом. Сам Кравчук при этом «не видит каких-то причин, чтобы кто-то возражал, почему не могут участвовать» США. Он заявил, что США – «самая сильная, демократическая и авторитетная страна мира».

При этом Кравчук не исключает, что Москва может отказаться или поставить собственные ультиматумы. Однако, по его словам, когда «все вместе, большинство участников скажут «да», а РФ – «нет», то надо объяснить, почему нет». В этом случае, сообщил Кравчук, «станет очевидно, чего хочет Россия». Он утверждает, что Москва якобы «хочет войны». «Когда РФ откажется, то станет очевидно, что ведет войну Россия», – сказал он.

Напомним, Кравчук заявил, что переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе должны быть обязательно перенесены в одну из нейтральных европейских стран – Швейцарию или Финляндию, поскольку из-за ситуации вокруг Белоруссии Минск не может оставаться площадкой переговоров. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не Кравчуку принимать решение о формате работы контактной группы.