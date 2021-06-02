Экономист назвал условия для введения в РФ безусловного базового дохода

Когда мы будем нацией, у которой в 100 раз больше продукции, чем необходимо, и все это производится роботами, все будут образованными, культурными, тогда страна сможет ввести безусловный базовый доход, рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель центра политико-экономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

«Базовый безусловный доход (ББД) придуман на Западе для того, чтобы не обеспечивать людям работу и постепенно избавиться от них с точки зрения социальной поддержки. То есть пропаганда ББД представляет его как первый шаг к коммунистическому обществу в реалиях постиндустриальных чудес. Но на самом деле основное назначение ББД – на хлеб и наркотики», – убежден Колташов.

Он объясняет, что в ближайшем будущем в РФ просто не нужен ББД, поскольку стране необходимо решить ряд проблем. В первую очередь, необходимо решить проблему с образованием школьников: обеспечить больше рабочих мест для учителей, построить новые школы и корпуса в городах, разделить классы, чтобы детей было по 25 человек на одного учителя, а не по 30-40, как это происходит сейчас. За счет этого повысится эффективность образования.

«Кроме того, необходимо решить проблему здравоохранения. В регионах, например, критически не хватает врачей. То есть нужно повышать зарплаты, создавать новые позиции в сфере здравоохранения, обеспечивать больницы новой современной техникой. А ББД подразумевает, что государство больше не будет решать такого рода проблемы, не будет тратить на здравоохранение и образование, но будет выплачивать народу не потраченные деньги, говоря, что теперь каждый сам за себя. Им дали же какую-то сумму, за счет которой они теперь будут решать свою проблему», – рассказывает собеседник.

По мнению эксперта, идея безусловного базового дохода сейчас и в ближайшие десятилетия идет вразрез с политикой решения внутренних проблем, которые есть во всех странах. Тем не менее, как только основные проблемы будут решены, то в правительстве смогут действительно задуматься о введения новой системы.

«Демографы очень любят говорить, что нам нужны количественные показатели. Но на самом деле нужны не только количественные, но и качественные показатели. Нам не нужны люди с уровнем образования дореволюционной РФ образца 1890 года, которые ни петь, ни свистеть, ни читать, ни писать не умеют. Это будет социальное бедствие. А нам нужно большое количество людей, которые смогут осваивать современные профессии, технику, работать с роботами, современными цифровыми устройствами, с социальными технологиями, рекламными, на внутреннем и внешнем рынке, в сфере услуг, развивать биржевую торговлю – много направлений», – поясняет Колташов.

Как только денежные ресурсы перестанут уходить на решение задач, обеспечивающих дальнейшее национальное развитие, страна сможет ввести ББД. «Когда мы будем нацией, у которой в 100 раз больше продукции, чем необходимо, и все это производится роботами, и автоматизация чудесным образом состоится, и все будут образованными, культурными и будут понимать, чем музыка Бетховена отличается от музыки Моцарта, и будем в состоянии воспроизводить таких же людей, как мы сами, которые будут полезны для экономики, тогда может быть можно будет говорить о безусловном доходе», – считает экономист.

Он уточняет, что при таком раскладе уже не будет иждивенцев, поскольку априори в семьях будут производиться не бездельники, а люди, интересующиеся творческими, созидательными интересами. К тому же, при материальном изобилии, отсутствие материальных проблем и достатке ресурсов ББД будет абсолютно нормальным явлением, не стимулирующим бросать какую-либо работу.

«Сейчас, когда мы находимся в состоянии, где ресурсы нужны, такая система невозможна. Да, у Центробанка, правительства есть значительный резерв денежных средств, но это не является основанием для ввода ББД. При нынешнем состоянии общества он приведет только к негативным последствиям. Нужно создавать механизмы побуждения людей, чтобы они занимались наукой, культурой, создавали свои небольшие предприятия, проявляли экономическую активность. А безусловный доход просто говорит людям, что им ничего делать не надо, все готово», – заключил Колташов.

Ранее колумнист газеты ВЗГЛЯД Ирина Алкснис ранее рассуждала на тему безусловного базового дохода.