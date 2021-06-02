 

Из-за кибератаки закрылись крупнейшие мясоперерабатывающие заводы в США

02.06.2021, 1:32, Новости дня
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В результате хакерской атаки на крупнейшего в мире производителя мяса JBS Foods закрыты пять самых больших мясоперерабатывающих заводов в США, информирует Bloomberg. Хакеры, как сообщается, могут находиться в России.

JBS подверглось кибератаке в воскресенье. Заводы, которым пришлось временно приостановить работу, обрабатывают до 22,5 тыс. голов крупного рогатого скота в день. Производство говядины в Штатах сократилось почти на 20%, передает РИА «Новости».

Австралийское подразделение из-за атаки отменило запланированный забой говядины и баранины по всей Австралии, рабочих отправили домой. По данным агентства, канадский филиал компании также не работает уже второй день.

Как сообщают в Белом доме, «JBS уведомили администрацию, что требование выкупа пришло от преступной организации, возможно, располагающейся в России». Вашингтон «привлек российское правительство к этому вопросу».

JBS USA – дочерняя компания бразильской JBS SA, крупнейшего в мире перерабатывающего говядину и свинину предприятия.



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