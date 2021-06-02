“Ничего святого”. “Укрпошта” продала здание церкви

“Казалось бы, после чудесного воскрешения пчел самое время было подумать уже о собственной церкви. Но нет. Мы действуем нестандартно, тем более, что все равно говорят, что у меня нет ничего святого и я продаю налево и направо “все, что нажито непосильным трудом”. И сегодня апогей этого действия – “Укрпошта” продала церковь”, – написал Смелянский.

Он подчеркнул, что этой продажей компания сделала доброе дело – здание, которое годами использовалось как почтовое отделение, теперь снова будет использоваться по прямому назначению, а вырученные средства пойдут на “богоугодное дело улучшения состояния инфраструктуры “Укрпошти”.

“А ничего святого у меня для вас (кроме, конечно, “Главпочтамта”) больше нет. Но есть еще много хороших объектов, а наша самая лучшая команда поможет вам стать их счастливыми обладателями”, – добавил он.

Смелянский также отметил, что компания никому ничего бесплатно не отдает и не передает, все активы продаются на открытых аукционах, а средства направляются на ремонты помещений. Он попросил в связи с этим “оставить его сотрудников в покое”.

https://www.facebook.com/igor.smelyansky/posts/10159360219208007

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