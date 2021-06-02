 

В Офисе президента Украины анонсировали первое заседание Конгресса региональных властей

02.06.2021, 0:50, Новости дня
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Конгресс стартует в Хмельницком с заседания палаты местных властей, где будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский. На заседании будут избраны члены президиума конгресса.

По словам Тимошенко, конгресс будет состоять из двух палат. Первая – местные власти, главы объединенных территориальных общин, райсоветы. Вторая – главы обладминистраций и советов. В Офисе президента будет постоянно действующий офис конгресса.

“У большинства представителей на местах есть вопросы, с которыми им нужно достучаться до Кабинета Министров в решении того или иного вопроса своего региона, а в Офисе президента есть такая возможность, мы в этом будем им помогать. Это нужно для постоянного диалога с региональными властями”, – сказал Тимошенко.

Цель Конгресса региональных властей – объединение разных ветвей власти, но эта идея требует большой работы по разработке формальных основ – устава, полномочий, ответственности. Конгресс является площадкой при президенте, которая должна объединить законодательную, исполнительную власть и организации местного самоуправления. Об этом сообщили источники LB.ua в партии “Слуга народа”.

По информации источника, за счет конгресса хотят сбалансировать Ассоциацию городов Украины, которую возглавляет мэр Киева Виталий Кличко, а также большие города. 

“Это прообраз двухпалатного парламента. Такая идея в Офисе президента, меряют температуру рейтингами”, – сказал один из источников.

Контекст:

Ассоциация городов Украины – добровольное, неполитическое объединение местных советов, целью которого является защита и представление интересов общин. Ассоциация объединяет представителей 909 органов местного самоуправления.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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