В Британии заявили о проблеме массового сексуального насилия над девочками со стороны мигрантов

Газета The Times провела расследование и пришла к выводу, что полиция не в силах защитить тысячи девочек от сексуального насилия, в Британии тысячи детей регулярно пропадают без вести, подвергаясь сексуальному насилию со стороны «азиатских банд».

«За последние три года в Великобритании дети, которым грозит жестокое обращение, пропадали без вести более 55 тысяч раз, причем некоторым из них было всего 11 лет», – цитирует газету ИноСМИ. Уточняется, что власти замалчивают проблему.

Отмечается, что в основном жертвами становятся несовершеннолетние девушки. Считается, что большинство из них убегают к взрослым насильникам добровольно, потому что те дают им деньги, спиртное и наркотики.

Читатели считают, что сложившаяся ситуация является следствием политики «мультикультурализма», по мнению людей, властям наплевать на «белых детей» из неблагополучных районов.

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