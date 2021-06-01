Хакеры могут использовать для взлома обычные зарядные устройства

А известно ли вам, что кабель O.MG содержит в себе мини-роутер? Обычный, казалось бы, провод, который используют, в том числе и для зарядки смартфонов, может стать инструментов для хакеров. Они же через него получают доступ к мобильному устройству.

Чем далее идет технический прогресс, тем больше опасностей для обычного пользователя, отмечают эксперты. В принципе, все риски можно свести к минимуму. Однако для этого нужно строго соблюдать правила безопасности и отказаться от стиля поведения, которые сегодня выглядит абсолютно безответственным.

Все знают, что не нужно «записывать на заборе» свои логины и пароли. А также давать в чужие руки свой мобильник. Но не все пока понимают, что даже использование чужого зарядного устройства может открыть доступ к вашему гаджету для злоумышленников.