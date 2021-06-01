 

В Саранске задержанный сбежал из полицейского автомобиля на ходу

01.06.2021, 16:50, Новости дня
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В Мордовии задержанный в состоянии алкогольного опьянения по пути в отделение полиции открыл дверь служебного автомобиля и попытался скрыться, правоохранители вернули мужчину в машину.

Попытку побега запечатлел видеорегистратор одного из жителей Саранска. На кадрах видно, что у движущегося на малой скорости полицейской машины открывается дверь и оттуда выходит мужчина. Знаками он просит окружающих не привлекать к нему внимания, а затем очень быстро уходит от автомобиля. Однако через несколько секунд следом за ним вышли полицейские. Правоохранители догнали задержанного и вернули в автозак.

Как уточнили в региональном МВД, мужчина, задержанный за административное правонарушение по ст. 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения) в процессе доставления самовольно открыл дверь служебного автомобиля и попытался скрыться. «Указанная попытка сотрудниками полиции была пресечена», – добавили в ведомстве, передает ФАН.

 

Ранее в Москве обвиняемый сбежал из здания суда перед вынесением вердикта присяжных.



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