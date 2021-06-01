 

Министры обороны и иностранных дел стран НАТО перед саммитом Альянса обсудят ситуацию в Украине

01.06.2021, 15:10, Новости дня
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Помимо Украины, министры намерены обговорить события в Беларуси и Афганистане.

“Цель инициативы НАТО-2030 – подготовить наш Альянс к будущему. В последние месяцы союзники вели тесные и конструктивные консультации, у нас еще есть над чем поработать, но мы все согласны с тем, что мы должны принимать амбициозные и дальновидные решения, чтобы продемонстрировать трансатлантическое единство не только на словах, но и на деле”, – заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Что именно станет предметом обсуждения в украинском вопросе – пресс-служба НАТО не уточняет.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля того же года.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

Саммит НАТО запланирован на 14 июня 2021 года. 3 мая президент Польши Анджей Дуда заявил, что на этой встрече будет обсуждаться дорожная карта для вступления Украины в НАТО.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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