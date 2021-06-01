 

Прокуратура АР Крым квалифицировала “приговор” Чубарову как нарушение законов и обычаев войны

01.06.2021, 15:10, Новости дня
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Действия оккупационных правоохранительных и судебных органов прокуратура квалифицирует как нарушение законов и обычаев войны (ч.1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

Отмечается, что в так называемом “деле 26 февраля”, по которому “осудили” Чубарова, прокуратура АРК установила и сообщила о подозрениях уже 29 лицам. Это оккупационные “следователи”, “прокуроры” и “судьи”, которые по таким же незаконным основаниям преследовали замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.

https://www.facebook.com/prok.arkrym/posts/1655469867979798

Контекст:

1 июня “Верховный суд” оккупированного Россией Крыма признал Чубарова виновным в “организации массовых беспорядков” в феврале 2014 года в Симферополе. Ему присудили шесть лет лишения свободы в колонии общего режима, 200 тыс. рублей (примерно 74,5 тыс. грн)  штрафа и 200 часов исправительных работ. Адвокат Николай Полозов подал апелляцию на это решение.

“Верховный суд” частично удовлетворил требование стороны обвинения, которая требовала для главы Меджлиса девять лет тюрьмы.

Приговор вынесли по делу о так называемой организации массовых беспорядков в феврале 2014 года. 26 февраля 2014 года, еще до оккупации полуострова, возле парламента автономии в Симферополе проходили два митинга: на одном были крымские татары, которые выступали за единство Украины, на другом – сторонники присоединения полуострова к России. На акции произошли столкновения, два человека погибли.

Уголовное дело, касающееся событий 26 февраля 2014 года в Симферополе, Следственный комитет РФ открыл в марте 2020 года. Чубарову выдвинули обвинение по ч. 1 ст. 212 Уголовного кодекса РФ (организация массовых беспорядков) и по двум эпизодам ст. 280.1 (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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