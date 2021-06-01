 

Лукашенко заявил, что Россия поставит в Беларусь современное вооружение

01.06.2021, 14:14, Новости дня
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Лукашенко отметил, что одной из тем его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 28 мая был вопрос сотрудничества в военно-промышленном комплексе, в частности – поставок современного вооружения в Беларусь. Но на каких условиях это будет сделано – еще не определено, добавил он.

“Никаких обсуждений в плане переброски Вооруженных сил России на постоянной основе, создания каких-то баз – об этом даже речи не шло. И это нам не нужно”, – сказал Лукашенко, его цитирует сайт президента Беларуси.  

По словам Лукашенко, РФ находится рядом с Беларусью, и, если со стороны НАТО будет замечена “активизация”, вплоть до военного конфликта, в течение суток российские войска будут переброшены в Беларусь.

“В случае обострения”, – подчеркнул Лукашенко, добавив, что этот вопрос с Путиным обсуждали “очень длительно”.

Контекст:

Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи длились более пяти часов, рассказали в Кремле. Они обсудили ситуацию с самолетом Ryanair, который был принудительно посажен в Минске после якобы сообщения о минировании. Также они говорили об экономическом сотрудничестве и “развитии двусторонних связей”.

Перед этим Лукашенко встречался с Путиным в Кремле 23 апреля. Он заявлял, что Беларусь и Россия согласовали 26–27 дорожных карт по интеграции. По его словам, осенью страны могут подписать договоренности о Союзном государстве.

О его создании Россия и Беларусь ведут переговоры больше 20 лет. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, отмечали российские СМИ.

В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, с начала 2021 года протестная активность упала). По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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