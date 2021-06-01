Главред – присоединение Украины к НАТО зависит от геополитической ситуации

Эксперт-международник Тарас Семенюк считает, что Украина вряд ли в ближайшее время сможет получить План действий по членству в НАТО. Однако, передаёт «Главред», эксперт добавил, что Киев окончательно не утратил шансы, однако ситуация зависит от ряда факторов, среди которых – реальная картина на международной политической арене.



Reuters

Украина вряд ли в ближайшее время сможет получить План действий по членству в НАТО, считает эксперт-международник Тарас Семенюк. Однако, как пишет «Главред», по его мнению, украинское государство окончательно не утратило шансы, однако ситуация зависит от ряда факторов, среди которых — реальная картина на международной политической арене.

«Я думаю, окончательно шанса получить ПДЧ в НАТО мы не потеряли, он всегда есть. Просто для одних стран он быстрее, а для других — гораздо дольше. Этот план зависит от многих факторов, особенно от геополитики. Сегодня геополитика нам дает понимание того, что Украина нескоро может получить ПДЧ», — считает Семенюк.

Также он добавил, что получение Украиной обновлённого пакета целей по сотрудничеству с Альянсом указывает не на продвижение по вопросу получения ПДЧ, а направлено на реформирование государственной оборонной сферы.

«Недавно появились новости о том, что мы получили обновлённый пакет целей по партнерству в НАТО, не членства, это разные вещи — этот пакет касается больше целей по реформированию наших оборонных мощностей», — подчеркнул Тарас Семенюк.