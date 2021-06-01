 

Главред – присоединение Украины к НАТО зависит от геополитической ситуации

01.06.2021, 14:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Эксперт-международник Тарас Семенюк считает, что Украина вряд ли в ближайшее время сможет получить План действий по членству в НАТО. Однако, передаёт «Главред», эксперт добавил, что Киев окончательно не утратил шансы, однако ситуация зависит от ряда факторов, среди которых – реальная картина на международной политической арене.


Reuters

Украина вряд ли в ближайшее время сможет получить План действий по членству в НАТО, считает эксперт-международник Тарас Семенюк. Однако, как пишет «Главред», по его мнению, украинское государство окончательно не утратило шансы, однако ситуация зависит от ряда факторов, среди которых — реальная картина на международной политической арене. 

«Я думаю, окончательно шанса получить ПДЧ в НАТО мы не потеряли, он всегда есть. Просто для одних стран он быстрее, а для других — гораздо дольше. Этот план зависит от многих факторов, особенно от геополитики. Сегодня геополитика нам дает понимание того, что Украина нескоро может получить ПДЧ», — считает Семенюк.

Также он добавил, что получение Украиной обновлённого пакета целей по сотрудничеству с Альянсом указывает не на продвижение по вопросу получения ПДЧ, а направлено на реформирование государственной оборонной сферы.

«Недавно появились новости о том, что мы получили обновлённый пакет целей по партнерству в НАТО, не членства, это разные вещи — этот пакет касается больше целей по реформированию наших оборонных мощностей», — подчеркнул Тарас Семенюк.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.07 / На Волыни смягчили карантин – ОГА

13.08 / Вертолет ВВС США обстреляли в небе над штатом Вирджиния

11.08 / Росатом назвал объем накопленных химотходов в Усолье-Сибирском

30.04 / «Плохо быть избирателем Трампа» — Fox News о жестоком обращении с арестованными участниками штурма Капитолия

23.03 / Украина изменила правила въезда для иностранцев

24.07 / Мясников назвал простой способ победить бессонницу

13.03 / Зеленский: Мы постепенно очищаем команду от случайных людей и засланных казачков

26.03 / “Опять женат”, “О, боже, какие перемены”. Поклонники поздравляют Жигунова и его избранницу с женитьбой

12.12 / В ЕС договорились о сокращении к 2030 году углеродных выбросов на 55%

27.02 / Литва призвала Россию освободить незаконно удерживаемых украинцев и прекратить милитаризацию Крыма

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика