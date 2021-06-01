 

Ващиковский – если Лукашенко не пойдёт на уступки, для него у ЕС всегда найдутся новые санкции

01.06.2021, 14:06, Новости дня
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Второй транш предоставленного Россией кредита для Александра Лукашенко лишь укрепит его позиции перед лицом санкций ЕС, уверен бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский. В беседе с Polskie Radio он предупреждает, что если белорусский президент не пойдёт на уступки в отношениях с ЕС, его ждёт очередная порция европейских санкций, которые уже кстати готовы и только ждут своего часа.


Reuters

В пятницу в Сочи состоялась встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Она продлилась 5 часов. По итогам встречи было озвучено, что президенты обсудили недавний инцидент в минском аэропорту и углубление процесса интеграции между двумя странами, пишет Polskie Radio. 

В эфире радиостанции бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, комментируя информацию о передаче Россией второго транша кредита Белоруссии, заявил, что Владимир Путин спасает Александра Лукашенко. По его мнению, эта помощь укрепит позиции «белорусского диктатора» перед лицом европейских санкций, которые лишь будут становиться всё жестче. 

«Если санкции касательно воздушного пространства, введённые в последние дни в отношении Белоруссии, не вынудят Лукашенко пойти на уступки, то на столе в Брюсселе уже лежат очередные санкции по ограничению экспорта и импорта», — предупредил Ващиковский.

«Ведь можно нанести удар по Белоруссии путём ограничения ввоза удобрений, которые она производит, а также в таких незначительных областях как производство дерева», — резюмировал экс-министр в эфире с Polskie Radio. 



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