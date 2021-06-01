 

Электрический кроссовер Genesis обнаружили во время тестов

01.06.2021, 12:02, Новости дня
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Южнокорейская компания Genesis приостановила выход гибридных моделей, переводя технику на электрические установки.

В Сети появились фотографии нового электрокроссовера Genesis eG80, который проходит тестовые испытания. Кроме того, ранее обнаружили прототип электрического внедорожника Genesis GV70. Автомобиль отличается увеличенной решеткой радиатора, бамперами, а также отсутствием выхлопной системы.

Также предполагается, что новый Genesis еGV70 появится в продаже с системой полного привода. В отношении версии eG80 указано, что каждый мотор имеет отдачу 182 л.с., а потому суммарная мощность электрокара достигает 365 л.с. Эксперты сообщили, что запас хода составит до 500 километров.



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