Электрический кроссовер Genesis обнаружили во время тестов

Южнокорейская компания Genesis приостановила выход гибридных моделей, переводя технику на электрические установки.

В Сети появились фотографии нового электрокроссовера Genesis eG80, который проходит тестовые испытания. Кроме того, ранее обнаружили прототип электрического внедорожника Genesis GV70. Автомобиль отличается увеличенной решеткой радиатора, бамперами, а также отсутствием выхлопной системы.

Также предполагается, что новый Genesis еGV70 появится в продаже с системой полного привода. В отношении версии eG80 указано, что каждый мотор имеет отдачу 182 л.с., а потому суммарная мощность электрокара достигает 365 л.с. Эксперты сообщили, что запас хода составит до 500 километров.