“Тилечка такая большая!”. Loboda показала своих детей и засветила татуировку

“Залететь на несколько часов поцеловать девчонок – бесценно! И как бы ни был загружен мой график, я всегда буду находить время для моих родных сердечек”, – написала она.

Место отдыха своих детей исполнительница не указала.

На одном из снимков Loboda засветила татуировку в форме сердца на плече.

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Подписчики отреагировали на пост.

“Тилечка такая большая!” – написала __idelya198.

“Какое милейшее сердечко у вас на плече. Сплошная нежность”, – заявила ms_vdd077.

Контекст:

Loboda (Светлана Лобода) родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио “ВИА Гра”. В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. С конца 2015 года артистка живет и работает в России.

У певицы есть дочь Евангелина (2011) от хореографа Андрея Царя, с которым певица рассталась в 2014 году. Младшую дочь Тильду Loboda родила 24 мая 2018 года. Роды проходили в США. Отцовство девочки приписывают музыканту Тиллю Линдеманну.

В начале марта 2021 года Loboda призналась, что мечтает стать многодетной матерью.

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