“На спортике”, “Похудел”. В сети комментируют фото Зеленского в зале для тренировок
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Зеленский позирует в кадре с блином для штанги в руках во время выполнения упражнения.
“У каждого свои “блинчики” на завтрак. Всем хорошего дня”, – говорится в публикации.
“В прекрасной форме”, – отреагировал на фото украинский хореограф и ведущий Влад Яма.
“На спортике”, – прокомментировали публикацию пользователи сети.
“Похудел. Выглядите лучше, чем до президенства”, – отметили подписчики.
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Контекст:
Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. Он ведет активный образ жизни – занимается бегом, подтягивается на брусьях.
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