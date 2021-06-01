“На спортике”, “Похудел”. В сети комментируют фото Зеленского в зале для тренировок

Зеленский позирует в кадре с блином для штанги в руках во время выполнения упражнения.

“У каждого свои “блинчики” на завтрак. Всем хорошего дня”, – говорится в публикации.

“В прекрасной форме”, – отреагировал на фото украинский хореограф и ведущий Влад Яма.

“На спортике”, – прокомментировали публикацию пользователи сети.

“Похудел. Выглядите лучше, чем до президенства”, – отметили подписчики.

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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Контекст:

Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. Он ведет активный образ жизни – занимается бегом, подтягивается на брусьях.

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